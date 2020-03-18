Англия

Мерсисайдский клуб в гостевых матчах будет выступать в форме бирюзового цвета.

Специализированный портал Footy Headlines предоставил уникальную информацию касательного гостевого комплекта Ливерпуля на сезон-2020/21, опубликовав фотографии будущей формы мерсисайдского клуба.

Новая экипировка "красных" выпустится под новым брендом Nike, который заменит уже привычный New Balance. Гостевая футболка будет выполнена в бирюзовом цвете, в основе которого будут нанесены абстрактные узоры. Воротник новой джерси — черного цвета.

Напомним, Ливерпуль является безоговорочным лидером турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 82 очка в 29 турах. Ранее стало известно, что мерсисайдский клуб признают чемпионом, если сезон в АПЛ не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

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