Англия

"Шмели" намерены помочь побороть коронавирус.

Официальный Twitter Уотфорда сообщает, что клуб готов предоставить все объекты своей инфраструктуры под управление городского госпиталя.

"Шмели" хотят помочь городским властям справится с пандемией коронавируса, которая продолжает распространяться по территории Великобритании.

Отмечается, что руководство центральной больницы Уотфорда уже координирует свои требования, и клуб готов предоставлять всяческую помощь в этом вопросе.

Ранее мэр города Бергамо рассказал, что стало причиной быстрого распространения болезни в Италии.