"Шмели" намерены помочь побороть коронавирус.
Стадион Уотфорда, getty images
25 марта 2020, 15:23
Официальный Twitter Уотфорда сообщает, что клуб готов предоставить все объекты своей инфраструктуры под управление городского госпиталя.
"Шмели" хотят помочь городским властям справится с пандемией коронавируса, которая продолжает распространяться по территории Великобритании.
Отмечается, что руководство центральной больницы Уотфорда уже координирует свои требования, и клуб готов предоставлять всяческую помощь в этом вопросе.
Ранее мэр города Бергамо рассказал, что стало причиной быстрого распространения болезни в Италии.