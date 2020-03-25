Италия

Джорджио Гори считает, что эта игра существенно посодействовала вспышке коронавируса.

Мэр Бергамо Джорджио Гори отметил роль игры между Аталантой и Валенсией в Лиге чемпионов 19 февраля в Милане. На встрече присутствовали более 44 тысяч болельщиков.

"Матч Аталанта — Валенсия был биологической бомбой. На тот момент мы не знали, что происходит. Первый пациент в Италии был обнаружен 23 февраля. Если вирус уже циркулировал, 40 тысяч фанатов, которые пришли на Сан-Сиро, были заражены", — цитирует Гори Marca.

"Никто не знал, что вирус уже среди нас. Многие смотрели футбол группами, той ночью было много контактов. Вирус передавался от одних к другим".

"Но матч не был единственной причиной. Настоящая вспышка была в больнице Альцано Ломбардо, где пациент с неопознанной пневмонией заразил других пациентов, врачей и медсестер. Это источник вспышки".

Недавно был зафиксирован первый случай заражения среди игроков Аталанты – положительный результат дала проба вратаря Марко Спортьелло.