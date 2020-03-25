Англия

Испанец вскоре покинет лондонский клуб.

Крайний полузащитник Челси Педро подтвердил, что после окончания своего контракта с клубом он покинет команду.

"Мой контракт с Челси подходит к концу, но сейчас это не самое главное, и я не задумывался об этом".

"Посмотрим, что произойдет с моим будущим, но сейчас это не так важно, ведь мы даже не можем знать, когда начнем тренироваться", — сказал Педро Cadena Ser.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги испанский футболист провел на поле девять поединков, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что также вскоре завершается контракт вингера "синих" Виллиана, который в итоге может оказаться в Тоттенхэме.