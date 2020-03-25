Англия

"Канониры" хотят сохранить хавбека в команде.

Руководство Арсенала хочет договориться с мадридским Реалом о продлении аренды на один сезон полузащитника Дани Себальоса, сообщает The Evening Standard.

Напомним, следуя текущей сделке, испанский футболист должен вернуться в свою родную команду после 30-го июня. Отмечается, что "бланкос" могут пойти на встречу лондонцам, так как сезон и вовсе может не быть доигран к этому времени.

В текущем сезоне хавбек провел в АПЛ 14 поединков, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Реал хотел бы и вовсе продать Себальоса, установив на его ценник в размере 36 миллионов евро.