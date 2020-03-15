Испания

Мадридцы намерены заработать на продаже футболиста.

Мадридский Реал намерен в летнее трансферное окно продать полузащитника Дани Себальоса Арсеналу за 36 миллионов фунтов, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, испанский футболист выступает за "канониров" на правах аренды. В текущем сезоне хавбек провел в АПЛ 14 поединков, в которых отдал две результативные передачи.

По данным источника, в руководстве Арсенала нет единого мнения касательно того, стоит ли платить такие деньги за полузащитника "бланкос".

Ранее сообщалось, что во время прошлого летнего трансферного окна Себальос отказал Ливерпулю ради Арсенала.