Мадридцы намерены заработать на продаже футболиста.
Дани Себальос, getty images
15 марта 2020, 22:23
Мадридский Реал намерен в летнее трансферное окно продать полузащитника Дани Себальоса Арсеналу за 36 миллионов фунтов, сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, испанский футболист выступает за "канониров" на правах аренды. В текущем сезоне хавбек провел в АПЛ 14 поединков, в которых отдал две результативные передачи.
По данным источника, в руководстве Арсенала нет единого мнения касательно того, стоит ли платить такие деньги за полузащитника "бланкос".
Ранее сообщалось, что во время прошлого летнего трансферного окна Себальос отказал Ливерпулю ради Арсенала.