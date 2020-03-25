Англия

Лондонцы намерены дождаться решения ситуации с сезоном.

Руководство Челси приостановило переговоры о новых контрактах с рядом футболистов, чьи договоры с клубом истекают в конце сезона, сообщает The Telegraph.

По данным источника, "синие" поставили на паузу диалог с крайними полузащитниками Виллианом и Педро, нападающим Оливье Жиру и голкипером Вилли Кабальеро.

Отмечается, лондонцы намерены дождаться окончательного решения о завершении сезона в английской Премьер-лиге, так как турнир может быть завершен после 30-го июня — дня, когда завершаются контракты игроков.

Также утверждается, что Челси прекратил переговоры о новой сделке с форвардом Тэмми Абрахамом — у англичанина еще остается два года пребывания в команде.

Ранее Педро заявил, что, вероятнее всего, не станет продлевать свой контракт с "синими".