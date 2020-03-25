Англичанин может вернуться на Туманный Альбион.
Крис Смоллинг, getty images
25 марта 2020, 22:58
Как утверждает Corriere dello Sport, Арсенал намерен составить конкуренцию Роме в борьбе за защитника Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга.
Напомним, английский футболист проводит текущий сезон в аренде в римской команде, и "джаллоросси" желают выкупить контракт игрока на полноценной основе.
По данным источника, ситуация с пандемией коронавируса может вынудить Смоллинга вернуться в Англию для того, чтобы быть ближе к своей семье, хотя изначально центрбек также был намерен остаться в Риме.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов сбить стоимость футболиста, если им удастся подписать защитника Наполи Калиду Кулибали.