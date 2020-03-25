Манкунианцы станут более открыты к продаже английского защитника.
Крис Смоллинг, фото getty images
25 марта 2020, 10:01
Рома осталась довольна игрой арендованного Криса Смоллинг и хочет оформить трансфер на постоянной основе.
Однако из-за высокой цены римляне вряд ли смогут позволить себе приобретение защитника.
Тем не менее, по сообщениям Gazzetta dello Sport, Манчестер Юнайтед пойдет на уступке в переговорах, если сможет подписать Калиду Кулибали.
Напомним, что на защитника Наполи также претендует Эвертон, где в сенегальце лично заинтересован Анчелотти.