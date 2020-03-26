Англия

"Аристократы" надеются выручить 30 млн евро на трансферах футболистов.

По информации Goal.com, руководство Челси приняло решение о продаже Эмерсона Палмьери и Виктора Мозеса. Лондонцы желают выручить суммарно 30 млн евро на трансферах этих игроков.

Полученные деньги "аристократы" хотят потратить на покупку правого защитника. Среди последних слухов, в шорт-листе Челси находятся Бен Чилвелл, Алекс Теллес и Николас Тальяфико.

Эмерсон перебрался в Челси летом 2018-го из Ромы. Однако за это время итальянец так и не сумел стать основным игроком "синих". Его контракт с клубом заканчивается летом 2022 года. По данным Transfermarkt, его стоимость достигает 30 млн евро.

Виктор Мозес ныне находится в аренде в миланском Интере. После зимнего перехода к "нерадзурри" Мозес провел 7 матчей за команду Конте, отметившись 1 ассистом. Контракт нигерийца с Челси рассчитан до 2021 года, а его стоимость составляет 8,5 млн евро.

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