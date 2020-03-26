Англия

Нигерийский форвард на данный момент выступает за Манчестер Юнайтед на правах аренды.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Одион Игало, защищающий цвета Манчестер Юнайтед на правах аренды, получил нескромное предложение о продлении контракта с китайским клубом.

Как сообщает Sky Sports, руководство Шанхай Шеньхуа намерено продлить контракт с 30-летним нигерийцем на два года.

Более интересно то, что если Игало решит продолжить карьеру в Китае, то по новому соглашению он будет получать 400 тысяч фунтов в неделю (около 436 тысяч евро).

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, рассчитывает на Одиона Игало. "Красные дьяволы" готовы пролить аренду футболиста, если сезон английской Премьер-лиги продолжится уже летом.

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