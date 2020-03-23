Англия

"Красные дьяволы" довольны прогрессом нигерийца.

Манчестер Юнайтед может отказаться от идеи приобретения нападающего Харри Кейна следующим летом и выкупить контракт Одиона Игало, сообщает издание Manchester Evening News.

"Красные дьяволы" намерены укрепить атакующую линию следующим летом, однако не готовы платить Тоттенхэму 150 млн фунтов за форварда. Вместо этого боссы клуба могут остановиться на кандидатуре нигерийца, который уже успел проявить себя в команде.

Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в феврале на правах аренды из Шанхай Шеньхуа. В составе команды Оле Гуннара Солскьяера 30-летний игрок провел 8 матчей, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Алексис Санчес вернется в Манчестер Юнайтед из аренды.

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