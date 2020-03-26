Англия

Полузащитник Валенсии может продолжить карьеру в Англии.

Главный тренер лондоского Арсенала Микель Артета заинтересован в подписании полузащитника Валенсии Карлоса Солера, утверждает Sky Sports.

23-летний Солер уже несколько сезонов является одним из ключевых игроков "летучих мышей". Он наиграл 105 матчей в чемпионата Испании и еще 11 в Лиге чемпионов, забив 17 голов во всех турнирах.

В декабре Карлос продлил контракт до 2023 года, поэтому у "канониров" не получится заполучить его дешево. Вместе с тем, должна поспособствовать трансферу необходимость Валенсии продать футболистов более, чем на 40 млн евро, чтобы соответствовать правилам финансового фейр-плей.

Трансферное окно в Великобритании планировалось открыть 10 июня, однако теперь дата неизвестна из-за пандемии коронавируса. Неизвестно и когда трансферное окно закроется – ФИФА рассматривает вариант, при котором оно будет открытым вплоть до зимы.