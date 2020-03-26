Англия

Уругваец имеет шанс поиграть в АПЛ.

Тоттенхэм всерьез заинтересован в услугах опытного защитника Интера Диего Година, сообщает Tuttosport.

По данным источника, купить уругвайского футболиста попросил руководство главный тренер команды Жозе Моуриньо. Отмечается, что португалец хотел приобрести игрока будучи еще наставником Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Годин утратил доверие тренерского штаба "нерадзурри", и клуб готов в будущее трансферное окно выслушать предложение о продаже центрбека.

На счету игрока 25 поединков в футболке Интера во всех турнирах, в которых он смог отметиться результативной передачей.