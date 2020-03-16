Уругвайский защитник может покинуть команду всего спустя год.
Диего Годин, getty images
16 марта 2020, 10:51
Диего Годин летом перешел в Интер на правах свободного агента, но может покинуть команду уже в конце этого сезона, сообщает AS.
Опытный уругваец так и не смог вписаться в тактическое построение Антонио Конте с тремя защитниками и часто проигрывает конкуренцию Алессандро Бастони.
На счету Диего Година 25 поединков в футболке Интера, в которых он смог отметиться результативной передачей.
Напомним, ранее уругвайский защитник рассказал, почему он отказал Манчестер Юнайтед.