Англия

Форвард покинет "волков" лишь за внушительную сумму.

Как сообщает Don Balon, руководство Вулверхэмптона определило цену, за которую они готовы продать нападающего команды Рауля Хименеса.

По данным источника, "волки" установили ценник на футболиста в размере 60 миллионов евро. Отмечается, что главным претендентом на форварда остается Реал.

Утверждалось, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан попросил свой клуб приобрести ему игрока в будущее трансферное окно, и боссы "бланкос" думают над тем, стоит ли платить такую сумму за футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что Хименес нужен Реалу для того, чтобы заменить нападающего Луку Йовича, которого мадридцы хотят продать.