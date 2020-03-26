Форвард покинет "волков" лишь за внушительную сумму.
Рауль Хименес, getty images
26 марта 2020, 21:35
Как сообщает Don Balon, руководство Вулверхэмптона определило цену, за которую они готовы продать нападающего команды Рауля Хименеса.
По данным источника, "волки" установили ценник на футболиста в размере 60 миллионов евро. Отмечается, что главным претендентом на форварда остается Реал.
Утверждалось, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан попросил свой клуб приобрести ему игрока в будущее трансферное окно, и боссы "бланкос" думают над тем, стоит ли платить такую сумму за футболиста.
Ранее СМИ сообщали, что Хименес нужен Реалу для того, чтобы заменить нападающего Луку Йовича, которого мадридцы хотят продать.