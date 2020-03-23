Испания

Мексиканский форвард летом может стать игроком "сливочных".

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и перейти в мадридский Реал. Об этом сообщает AS со ссылкой на другие испанские СМИ.

По информации источника, несмотря на подписание Луки Йовича прошлым летом, "сливочные" намерены усилить позицию центрального нападающего и продолжают искать варианты на трансферном рынке.

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Главный тренер Реала Зинедин Зидан определил Рауля Хименеса в качестве приоритетной цели, поскольку считает, что 28-летний мексиканец идеально впишется в схему игры его команды. Француз уже обратился к руководству с просьбой подписать форварда "волков".

Что касается других игроков атаки Реала, то Зидан намерен продать Мариано Диаса, а Луку Йовича отдать в аренду в другой клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Рауля Хименеса также заинтересованы Арсенал и Тоттенхэм. Примечательно, что у мексиканца уже есть опыт выступлений в Испании, где он с 2014 по 2015 защищал цвета мадридского Атлетико.

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