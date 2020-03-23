Мексиканский форвард летом может стать игроком "сливочных".
Рауль Хименес, Getty Images
23 марта 2020, 09:21
Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и перейти в мадридский Реал. Об этом сообщает AS со ссылкой на другие испанские СМИ.
По информации источника, несмотря на подписание Луки Йовича прошлым летом, "сливочные" намерены усилить позицию центрального нападающего и продолжают искать варианты на трансферном рынке.
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Главный тренер Реала Зинедин Зидан определил Рауля Хименеса в качестве приоритетной цели, поскольку считает, что 28-летний мексиканец идеально впишется в схему игры его команды. Француз уже обратился к руководству с просьбой подписать форварда "волков".
Что касается других игроков атаки Реала, то Зидан намерен продать Мариано Диаса, а Луку Йовича отдать в аренду в другой клуб.
Ранее сообщалось, что в услугах Рауля Хименеса также заинтересованы Арсенал и Тоттенхэм. Примечательно, что у мексиканца уже есть опыт выступлений в Испании, где он с 2014 по 2015 защищал цвета мадридского Атлетико.
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