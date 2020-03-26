Англия

Итальянец имеет шанс продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи в будущее трансферное окно может стать игроком Манчестер Сити, утверждает Calciomercato.

По данным источника, в услугах итальянского футболиста всерьез заинтересован главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, которые желает провести чистку в линии обороны. К примеру, Сити готов продать в межсезонье центрбека Джона Стоунза.

Тем не менее, отмечается, что "бьянконери" не планируют так легко отпускать игрока, и готовы к тяжелым переговорам с англичанами.

Ранее сообщалось, что Бонуччи решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, пожертвовав личные средства.