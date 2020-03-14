Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи и нападающий Наполи Лоренцо Инсинье решили внести свой вклад в борьбу с эпидемией.
Леонардо Бонуччи и Лоренцо Инсинье, Getty Images
14 марта 2020, 17:55
Леонардо Бонуччи и его жена Мартина Маккари передали 120 тысяч евро больнице Реджина Маргарита в Турине — сообщает Tuttosport.
На эти деньги больница, в которой в 2016 году успешная операция спасла жизнь сыну Бонуччи Маттео, закупит портативные ультразвуковые сканеры и многоразовые маски.
Также издание сообщило, что Лоренцо Инсинье передал 100 тысяч евро одной из больниц Неаполя.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.