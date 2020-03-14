Италия

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи и нападающий Наполи Лоренцо Инсинье решили внести свой вклад в борьбу с эпидемией.

Леонардо Бонуччи и его жена Мартина Маккари передали 120 тысяч евро больнице Реджина Маргарита в Турине — сообщает Tuttosport.

На эти деньги больница, в которой в 2016 году успешная операция спасла жизнь сыну Бонуччи Маттео, закупит портативные ультразвуковые сканеры и многоразовые маски.

Также издание сообщило, что Лоренцо Инсинье передал 100 тысяч евро одной из больниц Неаполя.

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