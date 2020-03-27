Фамилия футболиста на данный момент не разглашается.
Брайтон, Getty Images
27 марта 2020, 08:45
Генеральный директор Брайтон энд Хоув Альбион Пол Барбер сообщил, что один из игроков клуба сдал положительную пробу на коронавирус.
"Мы провели тестирование троих футболистов на CoVid-19. Одна проба показала положительный результат", — цитирует Барбера FoutFourTwo.
"Мы не проверяем всех подряд – только тех, у кого проявляются симптомы. С футболистом все в порядке, сейчас он получает необходимый уход".
Брайтон на момент приостановки Премьер-лиги шел на 15-м месте, набрав 29 очков в 29 турах. От зоны вылета "чаек" отделяет только два очка.
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