Англия

Фамилия футболиста на данный момент не разглашается.

Генеральный директор Брайтон энд Хоув Альбион Пол Барбер сообщил, что один из игроков клуба сдал положительную пробу на коронавирус.

"Мы провели тестирование троих футболистов на CoVid-19. Одна проба показала положительный результат", — цитирует Барбера FoutFourTwo.

"Мы не проверяем всех подряд – только тех, у кого проявляются симптомы. С футболистом все в порядке, сейчас он получает необходимый уход".

Брайтон на момент приостановки Премьер-лиги шел на 15-м месте, набрав 29 очков в 29 турах. От зоны вылета "чаек" отделяет только два очка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.