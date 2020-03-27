Англия

Австрийцы рады продать игрока в английский гранд.

Главный тренер Зальцбурга Джесси Марш высказал свое мнение о январском переходе нападающего Такуми Минамино в Ливерпуль.

"Такуми дал понять, что уже в начале переговоров в ноябре он хотел бы уехать зимой. Он хотел убедиться, что его поведение остается хорошим в такой ситуации. Мы помогли ему тщательно обдумать его следующий шаг. Нам было ясно: он покинет нас".

"В конце концов, он отправился играть к действующим победителям Лиги чемпионов. Это сделка, которая много значит для всего клуба и является большой честью для нас", — сказал Марш SPOX.

Ранее сам японский футболист "красных" рассказал о своей адаптации в команде, заявил, что ему стоит улучшить свою игру.