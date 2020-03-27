Англия

Защитник Лилля может вскоре переехать на Гудисон Парк.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс близок к тому, чтобы в летнее трансферное окно стать игроком Эвертона, утверждает Sky Sports.

По данным источника, "доги" потребовали за 22-летнего бразильского футболиста 30 миллионов фунтов. Отмечается, что именно эту сумму "ириски" и выплатят французскому клубу.

Также утверждается, что две итальянские команды могут постараться перехватить Габриэля у Эвертона, перебив финансовое предложение. Ранее сообщалось, что англичане уже и вовсе согласовали условия личного контракта с центрбеком.

В текущем сезоне бразильский футболист провел за Лилль 34 матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал шесть желтых карточек.