Англия

Бразилец, скорее всего, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает журналист Николо Скира, Эвертон согласовал условия контракта с 22-летним бразильцем. Теперь руководство "ирисок" работает над завершением сделки и ведет переговоры о сумме выплат с Лиллем.

Если сторонами удастся договориться, то Габриэль подпишет соглашение с новым клубом до 2025 года. Ранее появлялась информация, что Эвертон готов заплатить за игрока 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне бразильский центрбек провел за Лилль 34 матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал шесть желтых карточек.

Ранее сообщалось, что к Габриэлю Магальяйнсу также проявляет интерес туринский Ювентус.

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