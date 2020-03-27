Англия

Бразилец определился с дальнейшим сценарием карьеры.

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит Барселоне, хочет в будущее трансферное окно вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, у бразильского футболиста есть вариант в межсезонье стать игроком ПСЖ или Интера в качестве обмена на другого игрока или же в рамках полноценного трансфера, на хавбек намерен отказаться от подобных переездов.

Также отмечается, что Коутиньо смирился с тем, что он не сможет бороться за место в Барселоне, а также он понимает, что Бавария не станет его выкупать у каталонцев за 120 миллионов евро, а значит, предпочтительным для футболиста остается возвращение в АПЛ.

Ранее сообщалось, что вместе с Коутиньо, руководство "блаугранас" хочет в будущем продать целый ряд других исполнителей.