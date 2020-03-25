"Сине-гранатовые" хотят выручить средства для будущих входящих трансферов.
Антуан Гризманн, getty images
25 марта 2020, 12:05
Барселона собирается провести серьезную чистку состава ближайшим трансферным окном, сообщает Diario Sport.
Речь идет про Нето, Самуэля Умтити, Артуро Видаля, Карлоса Аленью, Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича, Мартина Брайтвейта и Антуана Гризманна.
Благодаря такой распродаже "сине-гранатовые" хотят получить средства для новых покупок.
Известно, что Барселона оценивает Антуана Гризманна в 100 миллионов евро, а за Филиппе Коутиньо хотела бы получить не менее 80.
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