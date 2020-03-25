Испания

"Сине-гранатовые" хотят выручить средства для будущих входящих трансферов.

Барселона собирается провести серьезную чистку состава ближайшим трансферным окном, сообщает Diario Sport.

Речь идет про Нето, Самуэля Умтити, Артуро Видаля, Карлоса Аленью, Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича, Мартина Брайтвейта и Антуана Гризманна.

Благодаря такой распродаже "сине-гранатовые" хотят получить средства для новых покупок.

Известно, что Барселона оценивает Антуана Гризманна в 100 миллионов евро, а за Филиппе Коутиньо хотела бы получить не менее 80.

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