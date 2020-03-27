Англия

Стороны пришли к соглашению в конфликтом вопросе.

Кампания Nike, которая должна стать техническим спонсором Ливерпуля с первого июня 2020 года, проинформировала клуб, что они могут завершить сезон в своем нынешнем комплекте формы, сообщает The Athletic.

Напомним, сейчас спонсором "красных" является New Balancе, и мерсисайдцам через суд удалось добиться отмены договора с этим производителем экипировки.

Отмечается, что Nike имел все основания требовать от Ливерпуля завершить английскую Премьер-лигу в своей экипировке, но корпорация пошла на встречу из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в сеть попало фото выездной формы "красных" на будущий сезон.