Англия

Немец высказался о ситуации с коронавирусом.

Защитник Арсенала Шкодран Мустафи не стал отвечать на вопрос о том, останется ли он в команде или же присоединится к другому коллективу в будущем.

"Мы находимся в ситуации, когда все беспокоятся о текущем кризисе из-за коронавируса, а не о своем личном будущем. Трудно думать об этом".

"Никто из нас не знает, что будет дальше и когда мы сможем снова играть. Когда мы преодолеем это трудное время и вернемся на поле, я могу подумать над такими вопросами", — сказал Мустафи в интервью Sky Deutschland.

Ранее немецкий футболист высказал свое мнение о распространение коронавируса в Европе, заявив, что эта проблема намного более важна, чем отстуствие футбола.