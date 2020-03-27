Немец высказался о ситуации с коронавирусом.
Шкодран Мустафи, getty images
27 марта 2020, 16:26
Защитник Арсенала Шкодран Мустафи не стал отвечать на вопрос о том, останется ли он в команде или же присоединится к другому коллективу в будущем.
"Мы находимся в ситуации, когда все беспокоятся о текущем кризисе из-за коронавируса, а не о своем личном будущем. Трудно думать об этом".
"Никто из нас не знает, что будет дальше и когда мы сможем снова играть. Когда мы преодолеем это трудное время и вернемся на поле, я могу подумать над такими вопросами", — сказал Мустафи в интервью Sky Deutschland.
Ранее немецкий футболист высказал свое мнение о распространение коронавируса в Европе, заявив, что эта проблема намного более важна, чем отстуствие футбола.