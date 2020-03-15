Англия

Немецкий защитник Арсенала прокомментировал вспышку вируса.

Шкодран Мустафи отметил серьезность происходящего, призвал всех следить за своим здоровьем и следовать инструкциям государства.

"Это больше, чем футбол. Так важно, что мы сейчас делаем все возможное, чтобы остановить вирус. Поэтому, пожалуйста, следуйте инструкциям властей и избегайте всего, что может поставить под угрозу вас, ваших друзей и семьи. Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы!", — приводит слова Мустафи Goal.

Напомним, что ранее заболел главный тренер Арсенала Микель Артета, из-за чего "канониры" ушли на карантин.

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