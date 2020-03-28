Англия

Мексиканец рассказал об этапе своей лондонской карьеры.

Нападающий Лос-Анжелеса Карлос Вела рассказал о том, что он не был счастлив во время своего периода в Арсенале, желая скорее покинуть команду.

"Именно в Сан-Себастьяне прошел самый важный период моей жизни. Там я обрел свою новую семью. Я приехал туда после трех лет в Лондоне, где я так и не смог приспособиться. Не знаю, как это объяснить конкретно. Это место, о котором у меня нет хороших воспоминаний. Я хотел поскорее уйти из Арсенала".

В Сосьедаде я снова начал наслаждаться футболом после столь неудачных лет жизни в Англии. Когда я туда приехал, я ничего не знал о Стране Басков. Это было не важно, потому что я так сильно хотел уйти, что когда услышал, что у меня есть неплохое предложение покинуть Англию, я сказал: "Отлично, поехали", — сказал Вела GQ.

Напомним, мексиканский футболист защищал цвета "канониров" с 2005 по 2012 год, после чего подписал полноценный контракт с Реал Сосьедадом.

Ранее агент полузащитника Месута Озила рассказал, счастлив ли игрок в команде.