Англия

Хабиб Диалло может вскоре перебраться на Туманный Альбион.

Как сообщает Le Quotiduen Du Foot, нападающий Метца Хабиб Диалло попал в сферу интересов целого ряда клубов из Англии.

По данным источника, в услугах сенегальского футболиста заинтересованы Лестер, Челси и Кристал Пэлас из АПЛ, а также Лидс из Чемпионшипа.

Отмечается, что ближе всего с сделке с форвардом остаются "лисы", которые видят в Диалло потенциальную замену Варди. В текущем сезоне игрок провел 26 поединков в Лиге 1, забив 12 голов и отдав три ассиста.

Ранее сообщалось, что Лестер рассматривает вариант с приобретением нападающего Бурсаспора.