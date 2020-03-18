Али Акман может переехать на Туманный Альбион.
Али Акман, Fanatik
18 марта 2020, 14:57
Скауты Лестера в течение сезона активно наблюдали за нападающим Бурсаспора Али Акманом, сообщает Fotospor.
По данным источника, "лисы" намерены пригласить 17-летнего футболиста в команду в летнее трансферное окно, воспользовавшись тем, что его контракт истекает в следующем году.
Акман выступает за молодежную сборную Турции, а за Бурсаспор в текущем сезоне забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что Лестер летом может приобрести албанского голкипера Лацио Томаша Стракошу.