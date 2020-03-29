Англия

Экс-футболист высказал свое мнение о сложившейся ситуации.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд заявил, что если пандемия коронавируса не завершится в скором времени, сезон АПЛ необходимо аннулировать.

"Мы должны учитывать, что футбол — это просто игра. Насколько серьезно мы все это воспринимаем, а общая и главная картина — это то, что происходит в обществе. Я уверен в своих словах. Если мы не найдем решения этой ситуации в ближайшие несколько недель, то сезон должен быть аннулирован и возобновлен в следующем сезоне заново".

"Многие люди, такие как фанаты Ливерпуля, скажут: "О, это потому, что вы не хотите, чтобы Ливерпуль выиграл чемпионат". Послушайте, если бы моя команда была в такой ситуации, я бы думал о здоровье людей и общества в целом, а не о своей выгоде", — цитирует Фердинанда Goal.

Ранее экс-футболист "манкунианцев" неоднозначно высказался о том, кто остается лучшим защитником в мире.