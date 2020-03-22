Англия

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд сравнил своих коллег по амплуа разных времен.

Рио Фердинанд в восторге от Вирджила ван Дейка, но в партнеры по центру защиты выбрал бы Неманью Видича.

"Я в восторге от ван Дейка, – цитирует экс-защитника Лидса, МЮ и сборной Англии Football Oranje. – В настоящее время Вирджил, безусловно, лучший защитник на планете. Но если бы мне пришлось выбирать себе партнера по центру защиты, я бы выбрал Неманью Видича. Мы с ним столько сыграли вместе, когда он прикрывал мою спину, а я — его, поэтому я мог бы полностью на него положиться».

Ранее сообщалось, что ван Дейка признали лучшим игроком Англии по версии болельщиков в 2019 году.

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