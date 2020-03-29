Англия

Украинский игрок — о ситуации с коронавирусом на Туманном Альбионе.

Крайний полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о своей жизни в Лондоне в условиях карантина, а также о том, есть ли случаи заболевания в команде.

"В семье со здоровьем все хорошо, сидим дома и стараемся никуда не выходить. Коронавирус в Вест Хэме? Я читал об этом в интернете, но никто из игроков не сообщал о том, что заболел. Буду надеятся, что все здоровы".

"В клубе нам дали четыре дня выходных. После этого два дня тренировки были небольшими группами, мы переодевались на улице. В основном, мы просто бегали и били по воротам. Все было не так, как всегда. Потом нас опять отпустили по домам. Нам сразу сообщили, что все должны оставаться в Лондоне".

"Люди стали намного больше переживать. Еще две недели назад не было такой паники. Все закрыто. Работают только продуктовые магазины и аптеки, заболевает очень много людей. Ситуация в Англии не самая лучшая", — сказал Ярмоленко в эфире Великого футбола.

Ранее сообщалось, что цена украинского футболиста упала на три миллиона евро.