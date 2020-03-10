Авторитетный портал подкорректировал цены на игроков в АПЛ.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
10 марта 2020, 11:23
Transfermarkt обновил стоимость игроков английской Премьер-лиги, где в частности выступают игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.
Стоимость Зинченко осталась неизменной – 30 миллионов евро. А вот цена на Ярмоленко упала на 3 миллиона и теперь составляет 12 млн евро.
Причиной этого является травма нападающего, из-за которой он еще не выходил на поле в этом году.
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В текущем сезоне 30-летний игрок провел 15 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом Вест Хэма.
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