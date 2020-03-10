Англия

Авторитетный портал подкорректировал цены на игроков в АПЛ.

Transfermarkt обновил стоимость игроков английской Премьер-лиги, где в частности выступают игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

Стоимость Зинченко осталась неизменной – 30 миллионов евро. А вот цена на Ярмоленко упала на 3 миллиона и теперь составляет 12 млн евро.

Причиной этого является травма нападающего, из-за которой он еще не выходил на поле в этом году.

Читайте также: Разбор кадрового потенциала сборной Украины.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 15 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом Вест Хэма.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.