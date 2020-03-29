Англия

Полузащитник поведал о пребывании в стане "молотобойцев" и перенесенном Евро.

Крайний полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко заявил, что он не планирует покидать свою команду в ближайшее время, а также поделился планами на далекое будущее.

"В Вест Хэме я чувствую себя замечательно. Я чувствую поддержку болельщиков, меня все устраивает. Об уровне АПЛ лишний раз и говорить не стоит, поэтому на сегодняшний день я хотел бы остаться здесь".

"О завершении карьеры пока не думаю. Пока есть силы и желание работать, буду продолжать играть в футбол. Вернуться в Динамо? Конечно, это моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом, и я люблю клуб. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не стану исключать вариант с возвращением в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь".

Также украинский футболист прокомментировал решение перенести чемпионат Европы на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

"Было разочарование, когда перенесли Евро, но все понимают, что в такой ситуации ни о каком футболе не может идти речь. Все футболисты восприняли эту новость с пониманием".

"Если брать в футбольном плане, то немного так лучше, потому что тяжело возвращаться, когда сезон в разгаре, а ты пропустил три месяца из-за травмы. Непонятно, играл бы я или не играл, смог бы подойти к чемпионату Европы в своих лучших кондициях".

Кроме того, полузащитник поведал о помощи со стороны Вест Хэма в условиях карантина.

"Конечно, клуб нас поддерживает. Доктор практически каждый день интересуется самочувствием игроков, есть повар, который может привезти тебе еду домой, если ты живешь один. Также тренер по физподготовке подготовил каждому программу. Каждый день ты знаешь, что будешь делать", — сказал Ярмоленко в эфире Великого футбола.

Ранее украинский футболист рассказал, как протекает жизнь в стане "молотобойцев" и в Лондоне в целом в тяжелой ситуации.