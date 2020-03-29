Англия

Буна Сарр может переехать на Туманный Альбион.

Как сообщает Le 10 Sport, Эвертон в будущее трансферное окно намерен приобрести у Марселя защитника Буна Сарра.

По данным источника, "провансальцам" известно об интересе "ирисок" к футболисту, и они потребовали заплатить за 28-летнего фулбэка 11 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Сарр провел на поле 27 поединков, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Эвертон готов заплатить 30 миллионов евро за защитника Лилля Габриэля.