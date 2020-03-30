Англия

Мексиканец в будущем может перебраться в Англию.

Крайний полузащитник Бетиса Диего Лайнес в будущее трансферное окно может переехать в Тоттенхэм, увтерждает Don Balon.

По данным источника, в услугах 19-летнего мексиканского футболиста заинтересован главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо. Отмечается, что Бетис попросит у англичан 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании вингер провел на поле 10 поединков, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может укрепить линию обороны, купив защитника Интера Диего Година.