Англия

Португалец получит возможность серьезно укрепить команду.

Руководство Тоттенхэма даст в распоряжение главному тренеру команды Жозе Моуриньо 135 миллионов фунтов на трансферы в будущее межсезонье, сообщает Bild.

По данным источника, основной целью для португальского специалиста остается полузащитник Лейпцига Марсель Забитцер. Ранее СМИ сообщали, что за игрока "быков" необходимо будет выложить 45 миллионов фунтов.

Отмечается, что в списке у менеджера "шпор" также есть хавбек Валенсии Жоффри Кондогбия, фулбэк Ниццы Юсеф Атал, игрок Норвича Джамал Льюис и защитник Реала Эдер Милитан.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм из-за финансового кризиса может искать новых игроков среди свободных агентов.