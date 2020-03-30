Англия

В высшем английском дивизионе осталось сыграть 92 матча.

Английская Премьер-лига продолжает разрабатывать возможные сценарии рестарта текущего сезона, который был остановлен за 9 туров до конца.

По информации The Independent, существует вариант, при котором все клубы доиграют часть сезона в июне-июле на тренировочных базах в Лондоне и других городах.

АПЛ планирует в ускоренном режиме отыграть оставшиеся 92 матча без болельщиков, но транслируя каждый поединок по телевидению. Матчи планируется проводить каждый день.

Для этого разрабатывается специальная стратегия, при которой каждая команда будет находиться в полной изоляции от других коллективов и будет закрыта в своем лагере. Также игроки не будут иметь доступ к своим семьям. Ежедневно футболисты будут проходить тестирование, дабы не подвергать опасности окружающих. Такая же участь будет ждать персонал команд, официальных лиц и телевизионщиков.

Данный вариант является одним из самых вероятных. К нему склоняются многие представители АПЛ, так как не видится реальным вариант, при котором чемпионат может быть возобновлен в мае.

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