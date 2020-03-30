Англия

У португальского специалиста особенные методы подготовки.

Тренерский штаб Тоттенхэма во главе с Жозе Моуриньо разработал стратегию тренировок по видеосвязи. Об этом сообщает Football.London.

В связи с тем, что команда не имеет возможностей встретиться для проведения полноценных занятий из-за карантина, "шпоры" будут тренироваться удаленно по единой программе. Специальные занятия планируют начать 30 марта, в понедельник.

Среди всех игроков первой команды "шпор", лишь двое не находятся в Лондоне. Жозе Моуриньо разрешил Сон Хын Мину и Стивену Бергвейну отправиться к себе на родину — в Южную Корею и Нидерланды, соответственно.

В Великой Британии карантин в связи с пандемией коронавируса будет действовать до 30 апреля, как минимум. АПЛ разрабатывает стратегию рестарта сезона.

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