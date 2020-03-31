Англия

Бразилец высказал свое мнение о конкуренте.

Крайний полузащитник Челси Виллиан высказал свое мнение об игре Ливерпуля в текущем сезоне.

"Я думаю, что секрет успеха Ливерпуля заключается в последовательном развитии. Их тренер в клубе почти пять лет. Когда у вас есть подобная последовательность, вы можете выиграть титулы".

"У них была череда важных побед, которая показывает зрелость команды. У вас должно быть время, чтобы добиться желаемых целей, и у Ливерпуля долгое время был тренер и философия для этого".

"Команда одинаковая, меняются только один или два игрока, база одинаковая. В Манчестер Сити тоже Гвардиола находится долгое время, философия всегда одна и та же, вот и успех", — сказал Виллиан ESPN.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский футболист, контракт которого завершается летом, намерен остаться в Англии.