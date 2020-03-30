Англия

Бразильский вингер не хочет уезжать из Англии.

Контракт Виллиана с Челси истечет в конце этого сезона, а переговоры о новом соглашение приостановлены.

Все идет к тому, что бразилец сменит клубную прописку. Согласно информации ESPN, Виллиан не хочет покидать АПЛ.

В текущем сезоне бразилец провел 36 поединков в футболке Челси, отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Напомним, что Тоттенхэм готов предложить Виллиану контракт.

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