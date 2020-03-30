Бразильский вингер не хочет уезжать из Англии.
Виллиан, getty images
30 марта 2020, 21:38
Контракт Виллиана с Челси истечет в конце этого сезона, а переговоры о новом соглашение приостановлены.
Все идет к тому, что бразилец сменит клубную прописку. Согласно информации ESPN, Виллиан не хочет покидать АПЛ.
В текущем сезоне бразилец провел 36 поединков в футболке Челси, отличившись шестью голами и пятью ассистами.
Напомним, что Тоттенхэм готов предложить Виллиану контракт.
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