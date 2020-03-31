Англия

Голкипер рассказал, как протекала его болезнь.

Голкипер Астон Виллы Пепе Рейна поведал о симптомах, с которыми он столкнулся в то время, когда болел коронавирусом.

"Я выигрываю битву с коронавирусом только сейчас. Самый трудный момент был, когда я не мог дышать около 25 минут, когда у меня кончился кислород. Это были худшие моменты в моей жизни".

"Я чувствовал большую усталость после первых симптомов вируса. Лихорадка, сухой кашель и головная боль, которая никогда не покидала меня".

"Единственный настоящий страх, который у меня появился, когда я понял, что кислорода нет. Бесконечные минуты страха, как будто внезапно у меня перехватило горло", — цитируер Рейну Daily Mail.

Напомним, что уже известно о 33 случаях заболевания у профессиональных футболистов.