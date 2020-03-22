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На планете заразились коронавирусом 33 профессиональных игрока.

С каждым днем растет список футболистов, у которых обнаружен коронавирус. Если учитывать официальную информацию, предоставляемую клубами и самими игроками, таковых на планете на 22 марта уже 33.

Больше всего пострадала футбольная Италия — 16 человек, из них в Сампдории — 7 (защитники Колли, Депаоли, Берешиньски, полузащитники Экдаль, Торсби, нападающие Габбьядини и Ла Гумина), в Фиорентине — 3 (защитник Песселья и нападающие Влахович и Кутроне), в Ювентусе — 3 (защитник Ругани, полузащитник Матюиди и нападающий Дибала) в Милане — 1 (полузащитник Даниэль Мальдини), в Вероне — 1 (полузащитник Дзакканьи) и в Пьянезе — 1 (нападающий Кинг Удо).

В Испании на больничном находятся 7 человек: в Валенсии — 3 (защитники Гарай, Гайя и Мангала), в Эспаньоле — 2 (защитник Кабрера и нападающий Ву Лей), в Эльче — 1 (нападающий Жонатас) и в Бергантиньос — 1 (полузащитник Альфая).

5 игроков болеют в Англии: 3 — в Портсмуте (защитники Болтон, Кэннон и Рагет), 1 — в Челси (вингер Хадсон-Одои) и 1 — в Вест Бромвиче (форвард Остин).

Четверка футболистов заболела в Германии: в Ганновере — 2 (защитники Хюберс и Хорн), 1 — в Герте (защитник Миттельштедт) и 1 — в Падерборне (защитник Килиан).

Единственным футболистом, заразившимся в Китае, стал бельгийский полузащитник Шаньдунь Лунэн Феллайни.

Можно предположить, что на самом деле их гораздо больше, поскольку некоторые клубы не предоставляют информацию о своих заболевших, а некоторые принципиально не проводят тесты на коронавирус.

Когда пандемия станет достоянием истории и все эти ребята поправятся, они смогут составить неплохую команду, которая бы не затерялась в любой европейской лиге (под руководством, допустим, Микеля Артеты), поскольку в этом списке есть кандидаты на любую игровую позицию кроме вратаря.

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