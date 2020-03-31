Англия

Форвард вскоре может переехать на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед и Арсенал в будущее трансферное окно намерены побороться за нападающего Лилля Виктора Осимхена, сообщает Sky Sports.

По данным источника, английских грандов может оттолкнуть стоимость форварда, так как французы хотят заработать на продаже игрока 70 миллионов фунтов.

В текущем сезоне чемпионата Франции 21-летний футболист провел на поле 27 поединков, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт Осимхена с Лиллем рассчитан до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что за форвардом также охотятся испанские гранды.