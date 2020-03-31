Англия

Вероятно, болельщики в будущем вновь увидят вингера на Энфилде.

Руководство Ливерпуля рассматривает возможность вернуть в команду крайнего полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга в будущее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

Напомним, английский футболист перебрался в стан "горожан" в 2015 году за 49 миллионов фунтов, с тех пор вингер дважды становился победителем АПЛ.

По данным источника, сам Стерлинг также склоняется к тому, чтобы вновь выступать на Энфилде. Ранее сам игрок признался, что все еще любит Ливерпуль.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги футболист провел на поле 24 поединка, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.