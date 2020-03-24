Англия

Англичанин заявил, что мерсисайдский клуб сделал многое для его развития.

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг ответил на вопросы болельщиков в социальной сети Instagram. Один из фанатов спросил у англичанина о его бывшем клубе Ливерпуле и о том, вернулся ли бы он в эту команду.

"Вернусь ли я когда-нибудь в Ливерпуль? Если честно, я действительно люблю Ливерпуль. Поймите меня правильно, этот клуб навсегда останется в моем сердце. Ливерпуль очень многое сделал для меня, так что...", — заявил Стерлинг.

Напомним, Рахим Стерлинг перешел в Манчестер Сити из Ливерпуля в 2015 году. Ранее сообщалось, что английский нападающий может сменить клубную прописку, однако "горожане" намерены продлить с ним контракт до 2024 года.

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