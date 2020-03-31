"Красные дьяволы" рассчитывают, что из-за кризиса ни один клуб не сумеет выплатить более 100 млн евро.
Поль Погба, Getty Images
31 марта 2020, 17:23
Поль Погба может остаться игроком Манчестер Юнайтед. В это верит сам клуб — сообщает The Independent.
В связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, манкунианцы рассчитывают, что ни один из клубов не сумеет заплатить требуемые 100 млн евро за француза.
Тем не менее, МЮ также стоит рассчитывать, что 27-летний француз захочет подписывать с клубом новый контракт. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года. В случае не продления, Погба покинет клуб следующим летом на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Ювентус готов включить Дибалу или Пьянича в сделку по Погба.
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