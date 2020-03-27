Италия

Французский хавбек может вернуться в Серию А.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает являться главной целью Ювентуса на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

Туринский клуб рассматривает различные варианты возвращения 27-летнего француза в стан своей команды.

По информации источника, "старая синьора" готова предложить за Погба 60 миллионов евро, а также включить в сделку либо Пауло Дибалу, либо Миралема Пьянича.

Сам французский хавбек твердо решил сменить клубную прописку и не ведет переговоров с МЮ о продлении контракта. Несмотря на это, руководство "красных дьяволов" уверено в том, что Погба предстоящим летом никуда не уйдет.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.