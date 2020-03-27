Французский хавбек может вернуться в Серию А.
Поль Погба, Getty Images
27 марта 2020, 18:40
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает являться главной целью Ювентуса на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.
Туринский клуб рассматривает различные варианты возвращения 27-летнего француза в стан своей команды.
По информации источника, "старая синьора" готова предложить за Погба 60 миллионов евро, а также включить в сделку либо Пауло Дибалу, либо Миралема Пьянича.
Сам французский хавбек твердо решил сменить клубную прописку и не ведет переговоров с МЮ о продлении контракта. Несмотря на это, руководство "красных дьяволов" уверено в том, что Погба предстоящим летом никуда не уйдет.
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